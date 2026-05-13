盤中速報 - Dymension大跌9.31%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
Dymension(DYM)在過去 24 小時內跌幅超過9.31%，最新價格0.03美元，總成交量達0.26億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 187 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：475,632,159。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+57.50%
- 近 1 月：+83.14%
- 近 3 月：-33.12%
- 近 6 月：-63.07%
- 今年以來：-55.19%
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