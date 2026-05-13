盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)大漲8.28%，報824元
鉅亨網新聞中心
譜瑞-KY(4966-TW)13日09:03股價上漲63元，報824.0元，漲幅8.28%，成交1,394張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲35.41%，櫃買市場加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,447 張
- 外資買賣超：+3,156 張
- 投信買賣超：+3,859 張
- 自營商買賣超：+432 張
- 融資增減：+194 張
- 融券增減：+23 張
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