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盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)大漲8.28%，報824元

鉅亨網新聞中心

譜瑞-KY(4966-TW)13日09:03股價上漲63元，報824.0元，漲幅8.28%，成交1,394張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價上漲35.41%，櫃買市場加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7,447 張
  • 外資買賣超：+3,156 張
  • 投信買賣超：+3,859 張
  • 自營商買賣超：+432 張
  • 融資增減：+194 張
  • 融券增減：+23 張

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