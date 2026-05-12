鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、臺企銀 (2834-TW)、中鋼 (2002-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、力積電 (6770-TW)、臺企銀 (2834-TW)、京元電子 (2449-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、力積電 (6770-TW)、緯創 (3231-TW)、臺企銀 (2834-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
力積電 (6770-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、緯創 (3231-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)


5. 外資當日 (11) 賣超的股票
緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、中鋼 (2002-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
臺企銀16.05-0.62%
中鋼18.6+0.00%
力積電62.3-0.32%
京元電子299.5+0.00%
緯創136.5-1.80%
主動統一台股增長30.27+1.95%
元大台灣5096.85-0.05%
主動野村臺灣高息10.74+0.85%
凱基台灣TOP5014.15+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
臺企銀

82.61%

勝率
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty