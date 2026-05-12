外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、臺企銀 (2834-TW)、中鋼 (2002-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、力積電 (6770-TW)、臺企銀 (2834-TW)、京元電子 (2449-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、力積電 (6770-TW)、緯創 (3231-TW)、臺企銀 (2834-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
力積電 (6770-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、緯創 (3231-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)
5. 外資當日 (11) 賣超的股票
緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、中鋼 (2002-TW)
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