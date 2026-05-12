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外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大高股息 (0056-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大高股息 (0056-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、台新新光金 (2887-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、元大高股息 (0056-TW)、台新新光金 (2887-TW)、鴻海 (2317-TW)、康舒 (6282-TW)


5. 外資當日 (11) 買超的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、友達 (2409-TW)、華航 (2610-TW)、康舒 (6282-TW)
 


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相關行情

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群創34.75+7.59%
鴻海249.5-0.99%
台新新光金23.3-0.64%
康舒55.7+0.54%
友達19.3+2.39%
華航19.1-0.26%
群益台灣精選高息25.52-0.89%
元大高股息45.7-0.13%
主動群益科技創新18.89+2.11%
主動統一台股增長30.26+1.92%

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中強短弱
台新光

68%

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