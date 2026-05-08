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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至13.63元，預估目標價為183元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.17元上修至13.63元，其中最高估值30.02元，最低估值5.62元，預估目標價為183元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值30.02(30.02)101.742.66
最低值5.62(4.04)8.8821.42
平均值15.05(14.05)39.9232.04
中位數13.63(13.17)30.0332.04

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值113,981,000312,632,000152,732,000
最低值57,136,02065,062,000127,564,080
平均值82,358,690158,747,360140,148,040
中位數71,218,000124,632,000140,148,040

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-3,307,677-3,213,560-1,699,5938,969,775
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,879,98625,883,47527,623,60843,487,454

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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