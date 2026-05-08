鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至13.63元，預估目標價為183元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.17元上修至13.63元，其中最高估值30.02元，最低估值5.62元，預估目標價為183元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|30.02(30.02)
|101.7
|42.66
|最低值
|5.62(4.04)
|8.88
|21.42
|平均值
|15.05(14.05)
|39.92
|32.04
|中位數
|13.63(13.17)
|30.03
|32.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|113,981,000
|312,632,000
|152,732,000
|最低值
|57,136,020
|65,062,000
|127,564,080
|平均值
|82,358,690
|158,747,360
|140,148,040
|中位數
|71,218,000
|124,632,000
|140,148,040
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-3,307,677
|-3,213,560
|-1,699,593
|8,969,775
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,879,986
|25,883,475
|27,623,608
|43,487,454
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇