盤中速報 - 順德(2351)急拉3.49%報177.5元，成交3,388張
鉅亨網新聞中心
順德(2351-TW)近5分K漲速3.49%，08日09:09報177.5元，成交3,388張，今日漲幅為6.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲8.12% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.6%。集中市場加權指數 上漲 7.73%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,415 張
- 外資買賣超：+3,760 張
- 投信買賣超：-17 張
- 自營商買賣超：-328 張
- 融資增減：+2,066 張
- 融券增減：-206 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 順德(2351)大漲7.51%，報179元
- 盤中速報 - 順德(2351)大漲7.03%，報167.5元
- 盤中速報 - 順德(2351)急拉3.07%報151.5元，成交1,127張
- 盤中速報 - 順德(2351)急拉3.58%報142.5元，成交3,096張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇