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盤中速報 - 順德(2351)急拉3.49%報177.5元，成交3,388張

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順德(2351-TW)近5分K漲速3.49%，08日09:09報177.5元，成交3,388張，今日漲幅為6.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

順德(2351-TW)近5日股價上漲8.12% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.6%。集中市場加權指數 上漲 7.73%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,415 張
  • 外資買賣超：+3,760 張
  • 投信買賣超：-17 張
  • 自營商買賣超：-328 張
  • 融資增減：+2,066 張
  • 融券增減：-206 張


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