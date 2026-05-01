盤中速報 - ApeCoin大漲9.01%，報0.1682美元
鉅亨網新聞中心
ApeCoin(APE)在過去 24 小時內漲幅超過9.01%，最新價格0.1682美元，總成交量達0.10億美元，總市值1.25億美元，目前市值排名第 83 名。
近 1 日最高價：0.169美元，近 1 日最低價：0.1521美元，流通供給量：752,651,515。
ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.04%
- 近 1 月：+79.28%
- 近 3 月：+10.25%
- 近 6 月：-61.32%
- 今年以來：-25.47%
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