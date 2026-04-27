鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、友達 (2409-TW)、中鋼 (2002-TW)、台玻 (1802-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、群創 (3481-TW)、中鋼 (2002-TW)、友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW)、力積電 (6770-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、力積電 (6770-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)
5. 外資當日 (24) 賣超的股票
中鋼 (2002-TW)、台玻 (1802-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
#下跌三黑K線
#指標剛跌破
#連續長下影
#A型反轉
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