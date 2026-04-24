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鉅亨速報

盤中速報 - 璟德(3152)大漲7.1%，報166元

鉅亨網新聞中心

璟德(3152-TW)24日12:25股價上漲11元，報166.0元，漲幅7.1%，成交1,037張。

璟德(3152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻整合元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。高頻晶片陶瓷元件(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子材料及電信器材之零售之批發。

近5日股價下跌8.01%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-298 張
  • 外資買賣超：-217 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-81 張
  • 融資增減：-75 張
  • 融券增減：-8 張

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