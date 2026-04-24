盤中速報 - 璟德(3152)大漲7.1%，報166元
鉅亨網新聞中心
璟德(3152-TW)24日12:25股價上漲11元，報166.0元，漲幅7.1%，成交1,037張。
璟德(3152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻整合元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。高頻晶片陶瓷元件(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子材料及電信器材之零售之批發。
近5日股價下跌8.01%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-298 張
- 外資買賣超：-217 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-81 張
- 融資增減：-75 張
- 融券增減：-8 張
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