盤中速報 - 德微(3675)大跌7.56%，報220元
鉅亨網新聞中心
德微(3675-TW)24日10:39股價下跌18元，報220.0元，跌幅7.56%，成交1,737張。
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。
近5日股價上漲20.2%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+651 張
- 外資買賣超：+592 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+433 張
- 融券增減：-11 張
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