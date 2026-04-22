盤中速報 - RUNE大漲8.79%，報0.495美元
鉅亨網新聞中心
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過8.79%，最新價格0.495美元，總成交量達0.20億美元，總市值1.74億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：0.512美元，近 1 日最低價：0.446美元，流通供給量：351,141,249。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.92%
- 近 1 月：+14.71%
- 近 3 月：-22.03%
- 近 6 月：-44.58%
- 今年以來：-19.30%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Highstreet大跌8.33%，報0.26美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.91%，報0.008美元
- 盤中速報 - Sei大漲11.02%，報0.06美元
- 盤中速報 - Highstreet大跌9.12%，報0.28美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇