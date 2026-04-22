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鉅亨速報

盤中速報 - RUNE大漲8.79%，報0.495美元

鉅亨網新聞中心

RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過8.79%，最新價格0.495美元，總成交量達0.20億美元，總市值1.74億美元，目前市值排名第 72 名。

近 1 日最高價：0.512美元，近 1 日最低價：0.446美元，流通供給量：351,141,249。

THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.92%
  • 近 1 月：+14.71%
  • 近 3 月：-22.03%
  • 近 6 月：-44.58%
  • 今年以來：-19.30%

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