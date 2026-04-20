盤中速報 - LayerZero大跌9.47%，報1.58美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內跌幅超過9.47%，最新價格1.58美元，總成交量達0.12億美元，總市值4.78億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：1.76美元，近 1 日最低價：1.52美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-20.87%
- 近 1 月：-21.11%
- 近 3 月：-11.04%
- 近 6 月：-6.88%
- 今年以來：+25.37%
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