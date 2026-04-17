盤中速報 - Aptos大漲8.93%，報1美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.93%，最新價格1美元，總成交量達0.18億美元，總市值7.82億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：1.02美元，近 1 日最低價：0.92美元，流通供給量：780,888,464。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.86%
- 近 1 月：-0.89%
- 近 3 月：-46.57%
- 近 6 月：-68.77%
- 今年以來：-46.51%
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