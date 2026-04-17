外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.84%，報0.722元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日21:10，澳元/美元上漲0.006點漲幅達0.84%，暫報0.722點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.27%
- 近 1 週：+1.10%
- 近 3 月：+7.19%
- 近 6 月：+10.41%
- 今年以來：+7.33%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲0.46%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲1.08%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.78，本日上漲0.72%
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