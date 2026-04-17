search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.84%，報0.722元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:10，澳元/美元上漲0.006點漲幅達0.84%，暫報0.722點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.27%
  • 近 1 週：+1.10%
  • 近 3 月：+7.19%
  • 近 6 月：+10.41%
  • 今年以來：+7.33%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.89，本日上漲0.65%
  • 英鎊/美元相關性0.79，本日上漲0.54%
  • 歐元/美元相關性0.75，本日上漲0.58%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲0.46%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲1.08%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.78，本日上漲0.72%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.7212+0.73%
紐元/美元0.5920+0.53%
英鎊/美元1.3580+0.41%
歐元/美元1.1838+0.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty