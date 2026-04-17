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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.57%，報1.1847元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:10，歐元/美元上漲0.0067點漲幅達0.57%，暫報1.1847點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.37%
  • 近 1 週：+0.67%
  • 近 3 月：+1.58%
  • 近 6 月：+0.79%
  • 今年以來：+0.30%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.87，本日上漲0.53%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日上漲0.65%
  • 澳元/美元相關性0.75，本日上漲0.84%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日上漲1.08%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.69%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.46%

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歐元/美元1.1839+0.50%
英鎊/美元1.3581+0.42%
紐元/美元0.5920+0.53%
澳元/美元0.7213+0.74%

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