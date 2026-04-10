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鉅亨速報

盤中速報 - 訊芯-KY(6451)急拉3.35%報432.0元，成交11,804張

鉅亨網新聞中心

訊芯-KY(6451-TW)近5分K漲速3.35%，10日13:22報432.0元，成交11,804張，今日漲幅為9.92％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊芯-KY(6451-TW)近5日股價上漲32.99% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 7.97%。集中市場加權指數 上漲 7.03%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,263 張
  • 外資買賣超：-1,552 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+290 張
  • 融資增減：+3,064 張
  • 融券增減：-82 張


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