盤中速報 - 訊芯-KY(6451)急拉3.35%報432.0元，成交11,804張
鉅亨網新聞中心
訊芯-KY(6451-TW)近5分K漲速3.35%，10日13:22報432.0元，成交11,804張，今日漲幅為9.92％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
訊芯-KY(6451-TW)近5日股價上漲32.99% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 7.97%。集中市場加權指數 上漲 7.03%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,263 張
- 外資買賣超：-1,552 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+290 張
- 融資增減：+3,064 張
- 融券增減：-82 張
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