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鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價493.5元，成交6,443張

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)09日11:08上漲44.5元，股價漲停報493.5元，委買3,725張，成交6,443張。

主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

志聖(2467-TW)近5日股價上漲12.67%，集中市場加權指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+655 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：+1,069 張
  • 自營商買賣超：-422 張
  • 融資增減：-167 張
  • 融券增減：+464 張

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