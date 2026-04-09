盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價493.5元，成交6,443張
鉅亨網新聞中心
志聖(2467-TW)09日11:08上漲44.5元，股價漲停報493.5元，委買3,725張，成交6,443張。
主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+655 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：+1,069 張
- 自營商買賣超：-422 張
- 融資增減：-167 張
- 融券增減：+464 張
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