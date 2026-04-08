盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲7.32%，報440.5美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間08日21:30股價上漲30.06美元，報440.50美元，漲幅7.32%，成交量97,213（股），盤中最高價440.50美元、最低價440.50美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.13%
- 近 1 月：-18.26%
- 近 3 月：-35.15%
- 近 6 月：-35.04%
- 今年以來：-39.09%
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