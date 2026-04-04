盤中速報 - JITO大漲8.04%，報0.28美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過8.04%，最新價格0.28美元，總成交量達0.06億美元，總市值1.22億美元，目前市值排名第 81 名。
近 1 日最高價：0.32美元，近 1 日最低價：0.25美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.54%
- 近 1 月：-7.04%
- 近 3 月：-47.17%
- 近 6 月：-83.98%
- 今年以來：-39.17%
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