外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.17%，報1534.3元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日14:10，美元/韓元上漲17.8點漲幅達1.17%，暫報1534.3點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.37%
- 近 1 週：+2.03%
- 近 3 月：+5.44%
- 近 6 月：+8.00%
- 今年以來：+5.12%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.78，本日上漲0.19%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.01%
- 美元/墨西哥披索相關性0.71，本日上漲0.02%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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