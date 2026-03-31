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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.17%，報1534.3元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日14:10，美元/韓元上漲17.8點漲幅達1.17%，暫報1534.3點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.37%
  • 近 1 週：+2.03%
  • 近 3 月：+5.44%
  • 近 6 月：+8.00%
  • 今年以來：+5.12%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.78，本日上漲0.19%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.01%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.71，本日上漲0.02%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.19%
  • 英鎊/美元相關性-0.66，本日上漲0.13%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲0.1%

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美元/韓元1527.0+0.69%
南非蘭特/美元0.0584+0.52%
紐元/美元0.5708-0.19%
英鎊/美元1.3211+0.22%
澳元/美元0.6856+0.07%

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