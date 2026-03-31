盤中速報 - 志聖(2467)大漲7.05%，報432.5元
鉅亨網新聞中心
志聖(2467-TW)31日10:03股價上漲28.5元，報432.5元，漲幅7.05%，成交3,629張。
志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
近5日股價上漲13.64%，集中市場加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-675 張
- 外資買賣超：-1,598 張
- 投信買賣超：+1,085 張
- 自營商買賣超：-162 張
- 融資增減：+875 張
- 融券增減：+297 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】中東戰爭真的要結束了嗎?最後上車機會已浮現?
- 盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價404.5元，成交3,798張
- 盤中速報 - 志聖(2467)大漲7.34%，報395元
- 開高誘多！記憶體、ABF載板重挫？隱藏風險出現，多頭生機？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇