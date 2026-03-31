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鉅亨速報

盤中速報 - 台星科(3265)急跌-3.24%報150.0元，成交3,798張

鉅亨網新聞中心

台星科(3265-TW)近5分K跌速3.24%，31日09:49報150.0元，成交3,798張，今日漲幅為4.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台星科(3265-TW)近5日股價上漲7.52% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.77%。櫃買市場加權指數 上漲 1.07%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-414 張
  • 外資買賣超：+576 張
  • 投信買賣超：-1,093 張
  • 自營商買賣超：+103 張
  • 融資增減：+345 張
  • 融券增減：+34 張


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