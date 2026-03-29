鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.23億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-29 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅24.8%；IDEX(IDEX)24小時跌幅18.3%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅13.3%。

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近一週漲幅：UTK(UTK)近一週漲幅33.9%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅32.6%；SXP(SXP)近一週漲幅26.6%。