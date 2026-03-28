盤中速報 - Pixels大跌10.7%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Pixels(PIXEL)在過去 24 小時內跌幅超過10.7%，最新價格0.01美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 153 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：3,190,565,694。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.43%
- 近 1 月：+82.09%
- 近 3 月：+12.70%
- 近 6 月：-67.66%
- 今年以來：+3.78%
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