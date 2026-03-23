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集雅社(2937-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(3月23日)收盤價48.00元計算，預估參考價為45.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
集雅社(2937-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種電器製品、視聽音響組合、保養維修與其器材買賣業務。進出口貿易業務、代理國內外廠商之報價投標及經銷業務。醫療器材批發、文教育樂用品、電器、攝影器材零售業。近5日股價上漲4.79%，櫃買市場加權指數上漲4.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/30
|48.00
|2.1
|4.38%
|0.0
|2025/07/24
|46.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/04/17
|46.5
|2.0
|4.3%
|0.0
|2024/07/29
|35.6
|2.0
|5.62%
|0.0
|2023/07/21
|33.2
|1.2814
|3.86%
|0.0
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