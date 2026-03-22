鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.99億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,047.89美元，24小時漲跌幅-2.07%；以太幣(ETH)現報價格2,091.81美元，24小時漲跌幅-2.66%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.29億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅40.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅54.2%；IDEX(IDEX)近一週漲幅38%；SXP(SXP)近一週漲幅35.7%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅25.2%；ANKR(ANKR)近一週跌幅25%；恩金幣(ENJ)近一週跌幅23.4%。
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