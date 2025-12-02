search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報655.34美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間02日22:33股價上漲31.75美元，報655.34美元，漲幅5.09%，成交量331,011（股），盤中最高價655.49美元、最低價631.88美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.09%
  • 近 1 月：-5.94%
  • 近 3 月：+24.44%
  • 近 6 月：+49.16%
  • 今年以來：+75.4%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

S&P 5006837.480.36%
道瓊指數47397.420.23%
NASDAQ23441.95+0.71%
費城半導體7169.942.13%
Applovin Corp - Class A665.57+6.73%

