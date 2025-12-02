盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報655.34美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間02日22:33股價上漲31.75美元，報655.34美元，漲幅5.09%，成交量331,011（股），盤中最高價655.49美元、最低價631.88美元。
- 近 1 週：+7.09%
- 近 1 月：-5.94%
- 近 3 月：+24.44%
- 近 6 月：+49.16%
- 今年以來：+75.4%
