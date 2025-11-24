search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6598.63點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日10:47，費城半導體上漲192.2點（或3%），暫報6598.63點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.46%
  • 近 1 月：-6.44%
  • 近 3 月：+11.33%
  • 近 6 月：+36.24%
  • 今年以來：+27.58%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲7.34%；博通(AVGO-US)上漲6.99%；美光科技(MU-US)上漲6.37%；泰瑞達(TER-US)上漲4.11%；超微半導體(AMD-US)上漲3.85%。

部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌0.73%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.5%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.23%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.06%；輝達(NVDA-US)下跌0.04%。


