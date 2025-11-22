search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報6480.12點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日02:49，費城半導體上漲128.05點（或2.02%），暫報6480.12點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.84%
  • 近 1 月：-7.74%
  • 近 3 月：+12.81%
  • 近 6 月：+29.88%
  • 今年以來：+26.5%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲8.24%；安可(AMKR-US)上漲6.59%；格羅方德(GFS-US)上漲5.89%；安森美半導體(ON-US)上漲5.81%；超捷國際(MCHP-US)上漲4.61%。

部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌2.78%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.22%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.7%；連貫(COHR-US)下跌0.41%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.39%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6449.491.53%
英特格74.2+7.85%
安可32.2+6.66%
格羅方德34.33+6.48%
安森美半導體47.33+5.41%
超捷國際50.955+3.95%
台積電ADR269.775-2.78%
Onto Innovation Inc.122.505-2.22%
艾司摩爾970.77-1.05%
連貫135.06-0.41%
安謀控股公司132.045-0.37%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty