盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報6480.12點
截至台北時間22日02:49，費城半導體上漲128.05點（或2.02%），暫報6480.12點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.84%
- 近 1 月：-7.74%
- 近 3 月：+12.81%
- 近 6 月：+29.88%
- 今年以來：+26.5%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲8.24%；安可(AMKR-US)上漲6.59%；格羅方德(GFS-US)上漲5.89%；安森美半導體(ON-US)上漲5.81%；超捷國際(MCHP-US)上漲4.61%。
部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌2.78%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.22%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.7%；連貫(COHR-US)下跌0.41%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.39%。
