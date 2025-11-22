盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報6416.42點

總覽

台股

美股

〈美股早盤〉Fed官員放鴿重燃降息預期！科技股回神、主要指數走揚

大膽下注的人正在獲得回報！蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠

準備玩大的、現金在手等低接！買被錯殺、被低估的AI股

‌



Fed三把手放鴿：短期仍有調降利率空間 12月降息機率突破七成

一聲令下咖啡價格崩了！川普取消巴西關稅 全球期貨跳水