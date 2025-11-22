盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報6416.42點
截至台北時間22日12:58，費城半導體上漲64.35點（或1.01%），暫報6416.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.84%
- 近 1 月：-7.74%
- 近 3 月：+12.81%
- 近 6 月：+29.88%
- 今年以來：+26.5%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲7.37%；安可(AMKR-US)上漲5.33%；安森美半導體(ON-US)上漲4.28%；格羅方德(GFS-US)上漲3.94%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲3.93%。
部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌2.78%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.22%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.34%；博通(AVGO-US)下跌1.05%；超微半導體(AMD-US)下跌1.03%。
