盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.09%，報132.72美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間22日00:00股價上漲6.43美元，報132.72美元，漲幅5.09%，成交量797,866（股），盤中最高價133.30美元、最低價126.84美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.86%
  • 近 1 月：-9.38%
  • 近 3 月：-15.13%
  • 近 6 月：-24.82%
  • 今年以來：-27.44%

S&P 5006621.251.26%
道瓊指數46404.581.43%
NASDAQ22240.13+0.73%
費城半導體6370.550.29%
Old Dominion Freight Line公司134.4601+6.47%

