盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.09%，報132.72美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間22日00:00股價上漲6.43美元，報132.72美元，漲幅5.09%，成交量797,866（股），盤中最高價133.30美元、最低價126.84美元。
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.86%
- 近 1 月：-9.38%
- 近 3 月：-15.13%
- 近 6 月：-24.82%
- 今年以來：-27.44%
