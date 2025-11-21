盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.13%，報494.09美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間21日23:42股價下跌26.74美元，報494.09美元，跌幅5.13%，成交量1,705,515（股），盤中最高價527.99美元、最低價491.37美元。
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.69%
- 近 1 月：-6.34%
- 近 3 月：+28.53%
- 近 6 月：+46%
- 今年以來：+55.09%
