鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.13%，報494.09美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間21日23:42股價下跌26.74美元，報494.09美元，跌幅5.13%，成交量1,705,515（股），盤中最高價527.99美元、最低價491.37美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.69%
  • 近 1 月：-6.34%
  • 近 3 月：+28.53%
  • 近 6 月：+46%
  • 今年以來：+55.09%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

台股首頁我要存股
S&P 5006620.881.26%
道瓊指數46404.111.42%
NASDAQ22241.74+0.74%
費城半導體6371.700.31%
Applovin Corp - Class A509.2607-2.22%

