盤中速報 - Ethena大跌15.58%，報0.23美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過15.58%，最新價格0.23美元，總成交量達0.57億美元，總市值15.36億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：0.28美元，近 1 日最低價：0.22美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.20%
- 近 1 月：-44.10%
- 近 3 月：-59.61%
- 近 6 月：-35.84%
- 今年以來：-73.52%
