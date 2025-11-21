盤中速報 - UNI大跌8.35%，報6.65美元
鉅亨網新聞中心
UNI(UNI)在過去 24 小時內跌幅超過8.35%，最新價格6.65美元，總成交量達0.59億美元，總市值41.78億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：7.38美元，近 1 日最低價：6.48美元，流通供給量：628,739,837。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.78%
- 近 1 月：+5.36%
- 近 3 月：-35.58%
- 近 6 月：+6.05%
- 今年以來：-51.66%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Xai大漲43.23%，報0.03美元
- 盤中速報 - Numeraire大漲26.39%，報12.98美元
- 盤中速報 - Saga大漲24.1%，報0.11美元
- 盤中速報 - 達世幣大跌9.39%，報72.9美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告