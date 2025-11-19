search icon



盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額13.88億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現疲軟，19日11:19相關指數下跌2.46%，總成交額13.88億元，大盤占比0.53%。

該產業上漲家數4、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股華新(1605-TW)19日11:19股價下跌1.2元，報29.15元，跌幅3.95%。

電器電纜近5日下跌1.11%，集中市場加權指數下跌3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -1.11% -3.7%
近一月 +0.39% -2.0%
近三月 +9.56% +9.29%
近六月 +14.75% +24.31%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

