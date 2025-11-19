盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額13.88億
鉅亨網新聞中心
台股今日電器電纜類股表現疲軟，19日11:19相關指數下跌2.46%，總成交額13.88億元，大盤占比0.53%。
該產業上漲家數4、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股華新(1605-TW)19日11:19股價下跌1.2元，報29.15元，跌幅3.95%。
電器電纜近5日下跌1.11%，集中市場加權指數下跌3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.11%
|-3.7%
|近一月
|+0.39%
|-2.0%
|近三月
|+9.56%
|+9.29%
|近六月
|+14.75%
|+24.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額33.78億
- 盤中速報 - 常珵(8097)急跌-3.38%報54.2元，成交350張
- 盤中速報 - 晶達(4995)急拉3.52%報41.15元，成交101張
- 盤中速報 - 菱生(2369)大跌7.14%，報20.15元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇