外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.08%，報1454.7元
截至台北時間14日14:10，美元/韓元下跌15.9點跌幅達1.08%，暫報1454.7點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.48%
- 近 1 週：+1.21%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+0.54%
- 今年以來：-3.36%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.62，本日下跌0.06%
- 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日下跌0.01%
- 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日下跌0.06%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
