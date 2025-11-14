外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1648元
截至台北時間14日01:00，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.48%，暫報1.1648點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-1.20%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：+1.86%
- 今年以來：+11.74%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.90，本日上漲0.75%
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.61%
