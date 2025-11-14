search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1648元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日01:00，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.48%，暫報1.1648點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-1.20%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：+1.86%
  • 今年以來：+11.74%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.82，本日上漲0.6%
  • 歐元/加幣相關性0.79，本日上漲0.51%
  • 紐元/美元相關性0.58，本日上漲0.14%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.90，本日上漲0.75%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.61%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1634+0.03%
英鎊/美元1.3190+0.01%
加幣/美元0.7126+0.04%
紐元/美元0.5651-0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty