盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額82.72億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.17%，總成交額82.72億元，大盤占比3.31%。
該產業上漲家數16、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股至上(8112-TW)12日10:04股價上漲5.3元，報85.3元，漲幅6.63%。
電子通路近5日上漲1.93%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.93%
|-1.18%
|近一月
|+4.78%
|+3.2%
|近三月
|+5.45%
|+15.12%
|近六月
|+2.43%
|+31.5%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 杏國(4192)急拉3.29%報26.7元，成交7張
- 盤中速報 - 臻鼎-KY(4958)大跌7.1%，報144元
- 盤中速報 - 建碁(3046)急拉3.04%報49.35元，成交259張
- 盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額26.62億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇