盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額82.72億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.17%，總成交額82.72億元，大盤占比3.31%。

該產業上漲家數16、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股至上(8112-TW)12日10:04股價上漲5.3元，報85.3元，漲幅6.63%。

電子通路近5日上漲1.93%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +1.93% -1.18%
近一月 +4.78% +3.2%
近三月 +5.45% +15.12%
近六月 +2.43% +31.5%

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28027.93+0.87%
至上82.2+2.75%

