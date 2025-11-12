盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅4.89%，總成交額9.84億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，12日09:07相關指數上漲4.89%，總成交額9.84億元，大盤占比3.12%。
該產業上漲家數3、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)12日09:07股價上漲1.75元，報33.8元，漲幅5.46%。
玻璃陶瓷近5日上漲10.77%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+10.77%
|-1.18%
|近一月
|+3.05%
|+3.2%
|近三月
|+24.05%
|+15.12%
|近六月
|+83.13%
|+31.5%
