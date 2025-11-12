search icon



盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅4.89%，總成交額9.84億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，12日09:07相關指數上漲4.89%，總成交額9.84億元，大盤占比3.12%。

該產業上漲家數3、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)12日09:07股價上漲1.75元，報33.8元，漲幅5.46%。

玻璃陶瓷近5日上漲10.77%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +10.77% -1.18%
近一月 +3.05% +3.2%
近三月 +24.05% +15.12%
近六月 +83.13% +31.5%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

