盤中速報 - 費城半導體大跌2.71%，報7073.65點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:30，費城半導體下跌197.32點（或2.71%），暫報7073.65點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.44%
- 近 1 月：+10.44%
- 近 3 月：+29.28%
- 近 6 月：+65.36%
- 今年以來：+44.8%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領跌。萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.28%；安可(AMKR-US)下跌5.71%；美光科技(MU-US)下跌5.01%；連貫(COHR-US)下跌4.59%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.48%。
部分成分股表現相對穩健，科林研發(LRCX-US)上漲2.4%。
