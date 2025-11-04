search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2.71%，報7073.65點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日10:30，費城半導體下跌197.32點（或2.71%），暫報7073.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：+10.44%
  • 近 3 月：+29.28%
  • 近 6 月：+65.36%
  • 今年以來：+44.8%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領跌。萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.28%；安可(AMKR-US)下跌5.71%；美光科技(MU-US)下跌5.01%；連貫(COHR-US)下跌4.59%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.48%。

部分成分股表現相對穩健，科林研發(LRCX-US)上漲2.4%。

