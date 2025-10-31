search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報168.74美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間31日21:54股價上漲8.07美元，報168.74美元，漲幅5.02%，成交量1,310,403（股），盤中最高價168.89美元、最低價158.50美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.63%
  • 近 1 月：+0.61%
  • 近 3 月：-18.52%
  • 近 6 月：-29.63%
  • 今年以來：-33.71%

Atlassian Corporation - Class A

S&P 5006857.380.51%
道瓊指數47563.680.09%
NASDAQ23799.77+0.93%
費城半導體7298.571.14%
Atlassian Corporation - Class A165.47+2.99%

