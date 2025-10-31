盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報168.74美元
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間31日21:54股價上漲8.07美元，報168.74美元，漲幅5.02%，成交量1,310,403（股），盤中最高價168.89美元、最低價158.50美元。
- 近 1 週：-2.63%
- 近 1 月：+0.61%
- 近 3 月：-18.52%
- 近 6 月：-29.63%
- 今年以來：-33.71%
