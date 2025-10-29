盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.4%，報137.75美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間29日21:57股價上漲7.06美元，報137.75美元，漲幅5.4%，成交量63,996（股），盤中最高價137.75美元、最低價133.82美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.7%
- 近 1 月：+0.22%
- 近 3 月：+28.33%
- 近 6 月：+4.78%
- 今年以來：-23.76%
