search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.4%，報137.75美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間29日21:57股價上漲7.06美元，報137.75美元，漲幅5.4%，成交量63,996（股），盤中最高價137.75美元、最低價133.82美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.7%
  • 近 1 月：+0.22%
  • 近 3 月：+28.33%
  • 近 6 月：+4.78%
  • 今年以來：-23.76%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006912.360.31%
道瓊指數47949.230.51%
NASDAQ23994.33+0.70%
費城半導體7367.292.40%
Onto Innovation Inc.136.56+4.49%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty