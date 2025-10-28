search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.48元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間28日15:50，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.52%，暫報32.48點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.84%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：+0.46%
  • 近 6 月：-2.37%
  • 今年以來：-5.10%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.03%
  • 美元/瑞郎相關性0.58，本日下跌0.18%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.62，本日下跌0.13%
  • 英鎊/美元相關性-0.57，本日下跌0.06%
  • 紐元/美元相關性-0.54，本日下跌0.07%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖32.510-0.43%
歐元/美元1.1659+0.12%
英鎊/美元1.3319-0.11%
紐元/美元0.5766-0.09%

