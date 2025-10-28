外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.48元
截至台北時間28日15:50，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.52%，暫報32.48點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.84%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：+0.46%
- 近 6 月：-2.37%
- 今年以來：-5.10%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.03%
- 美元/瑞郎相關性0.58，本日下跌0.18%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
