1. 投信累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、台中銀 (2812-TW)、元大高股息 (0056-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、台中銀 (2812-TW)、玉山金 (2884-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、玉山金 (2884-TW)、台中銀 (2812-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
元大高股息 (0056-TW)、聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、台中銀 (2812-TW)


5. 投信當日 (27) 賣超的股票
聯電 (2303-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、南亞 (1303-TW)
 

相關行情

台股首頁我要存股
中信金42.3-0.82%
聯電46.05+0.99%
台中銀21.95+0.23%
玉山金30.4+0.33%
元大金34.5-0.43%
南亞42.1-2.09%
元大高股息37.12-0.32%

