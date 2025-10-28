search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、華新 (1605-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、聯邦銀 (2838-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華新 (1605-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、友達 (2409-TW)、華新 (1605-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華新 (1605-TW)、聯邦銀 (2838-TW)


5. 投信當日 (27) 買超的股票
台新新光金 (2887-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、富邦金 (2881-TW)、華新 (1605-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
友達13.05-1.14%
華新30.45+0.00%
台新新光金19.3+0.26%
聯邦銀19.9-0.25%
富邦金91.7-0.43%
元大台灣5063.55-0.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

中強短弱
華新

85%

勝率
中強短弱
友達

75%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台新光

62.5%

勝率

#高檔出場訊號

中強短弱
台新光

62.5%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
台新光

62.5%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
友達

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty