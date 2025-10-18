盤中速報 - Sui大跌8.22%，報2.41美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格2.41美元，總成交量達2.72億美元，總市值85.33億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：2.65美元，近 1 日最低價：2.28美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.41%
- 近 1 月：-33.29%
- 近 3 月：-37.22%
- 近 6 月：+18.51%
- 今年以來：-41.28%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - CRV大跌8.81%，報0.515美元
- 盤中速報 - Sei大跌8.53%，報0.19美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌8.24%，報0.1604美元
- 盤中速報 - 比特幣現金大跌8.27%，報470.6美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇