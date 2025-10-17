盤中速報 - UNI大跌9.62%，報5.95美元
鉅亨網新聞中心
UNI(UNI)在過去 24 小時內跌幅超過9.62%，最新價格5.95美元，總成交量達0.38億美元，總市值37.98億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：6.69美元，近 1 日最低價：5.94美元，流通供給量：628,739,837。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.56%
- 近 1 月：-34.16%
- 近 3 月：-29.60%
- 近 6 月：+21.37%
- 今年以來：-53.86%
