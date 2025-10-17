盤中速報 - Bella Protocol大跌13.94%，報0.286美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內跌幅超過13.94%，最新價格0.286美元，總成交量達1.11億美元，總市值0.23億美元，目前市值排名第 191 名。
近 1 日最高價：0.696美元，近 1 日最低價：0.267美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+38.29%
- 近 1 月：+26.34%
- 近 3 月：+8.94%
- 近 6 月：-56.62%
- 今年以來：-44.17%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - FET大跌9.27%，報0.2749美元
- 盤中速報 - 大零幣大跌16.28%，報212.3美元
- 盤中速報 - DEGO大漲11.03%，報1.44美元
- 盤中速報 - DEGO大跌8.4%，報1.31美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇