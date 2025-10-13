盤中速報 - 艾達幣大漲11.12%，報0.7176美元
鉅亨網新聞中心
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過11.12%，最新價格0.7176美元，總成交量達1.66億美元，總市值256.36億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.7255美元，近 1 日最低價：0.637美元，流通供給量：35,724,891,763。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.80%
- 近 1 月：-24.80%
- 近 3 月：-5.13%
- 近 6 月：+9.49%
- 今年以來：-24.21%
