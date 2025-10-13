盤中速報 - UNI大漲10.8%，報6.67美元
鉅亨網新聞中心
UNI(UNI)在過去 24 小時內漲幅超過10.8%，最新價格6.67美元，總成交量達0.55億美元，總市值41.13億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：6.69美元，近 1 日最低價：5.65美元，流通供給量：628,739,837。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-27.50%
- 近 1 月：-42.60%
- 近 3 月：-30.37%
- 近 6 月：+6.20%
- 今年以來：-57.13%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大跌9.13%，報253.3美元
- 盤中速報 - 以太幣大漲8.04%，報4,137.16美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲8.09%，報0.34美元
- 盤中速報 - Bonk大漲8.93%，報0美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇